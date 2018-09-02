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Romantizm dorukta

Romantizm dorukta
Komedyen Cem Yılmaz'la Mayıs'tan bu yana birlikte olan Defne Samyeli'den bir ilk geldi. Yılmaz'la birlikte ikinci baharını yaşayan 46 yaşındaki sunucu, dün komedyenle verdiği aşk pozunu instagram'da paylaştı.

Yılmaz'la dans eden Samyeli, bu kareye de "Her şey seninle güzel" notu düştü. İkilinin romantizmi beğeni rekoru kırdı.

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