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yağmuru

İltifat yağmuru
İdo Tatlıses'ten ayrıldıktan sonra uzun bir tatile çıkan Yasemin Şefkatli, Ege'ye demir attı. Önceki gün 'teki bir beach'ten paylaşım yapan Şefkatli, yağmuruna tutuldu.
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