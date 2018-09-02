Evlat makası

Ebru Şallı, nişanlısı Uğur Akkuş'un kiraladığı lüks tekneyle Ege'de keyfin zirvesinde… Mavi tura çıkan sunucuya küçük oğlu Pars da eşlik ediyor. Şallı'nın önceki gün selfie çekerken 'Pançiko' diye seslendiği oğlu da kendisinden böyle makas aldı.