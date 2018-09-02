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Balayı neşesi

Balayı neşesi
Çiçeği burnunda evli çift Bengü ile eşi Selim Selimoğlu, dört gün önceki düğünün ardından balayına çıktı. Bir buçuk yıllık aşklarını nikah masasına taşıyan ikili, balayı için Marmaris'e gitti. D Maris Bay'ın 15 bin liralık odasında konaklayan çift, dün de deniz kenarından bu neşeli pozu paylaştı. İkili, mutluluklarıyla 'Maşallah' dedirtti.




39 yaşındaki popçuyla eşine takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.
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