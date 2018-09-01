Önceki akşam yurdun dört bir yanını 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusu sardı. Kutlamalar kapsamında Burcu Güneş, Tekirdağ'da; Hadise ise Mersin'de sahne aldı. Sanatçılar, bayram coşkusunu hayranlarıyla paylaştı.
Zaferi kutladık
Etiketler: Zaferi , Mersin , Hadise , Burcu Güneş , Tekirdağ
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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