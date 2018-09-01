Yeni starı Zengo

Canlandırdığı 'Recep İvedik' tiplemesiyle Türk Sineması'na damga vuran Şahan Gökbakar, yeni bir yıldız yaratmak için kolları sıvadı. Ünlü komedyen, sahibi olduğu film şirketinin bünyesine sosyal medyada paylaştığı komik videolarla fenomen olan Yasemin Sakallıoğlu'nu dahil etti.
Şahan Gökbakar, Sakallıoğlu'nun canlandırdığı 'Zengo' karakterini beyazperdeye yansıtmak için önceki gün genç fenomenle sözleşme imzaladı. Şu sıralar 'Recep İvedik 6' filminin çekimleri için çalışan komedyen, bu hamlesiyle yapımcılıkta da zirveye oynadığını kanıtladı.
Şahan Gökbakar, Sakallıoğlu'nun canlandırdığı 'Zengo' karakterini beyazperdeye yansıtmak için önceki gün genç fenomenle sözleşme imzaladı. Şu sıralar 'Recep İvedik 6' filminin çekimleri için çalışan komedyen, bu hamlesiyle yapımcılıkta da zirveye oynadığını kanıtladı.
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