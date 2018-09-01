Eşi Ali Erel ile yazın son günlerini Ege'de geçiren Seda Bakan'ın şu sıralar keyfine diyecek yok… Ünlü oyuncu, önceki gün dostlarına davetliydi. Arkadaşlarıyla neşeli bir sohbete koyulan Bakan, bol kahkahalı bu eğlenceli anları da instagram'da takipçileriyle paylaştı.
Tatil neşesi
Etiketler: Seda Bakan
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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