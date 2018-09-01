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Tatil neşesi

Tatil neşesi
Eşi Ali Erel ile yazın son günlerini Ege'de geçiren Seda Bakan'ın şu sıralar keyfine diyecek yok… Ünlü oyuncu, önceki gün dostlarına davetliydi. Arkadaşlarıyla neşeli bir sohbete koyulan Bakan, bol kahkahalı bu eğlenceli anları da instagram'da takipçileriyle paylaştı.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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