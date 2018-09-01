Tarih belli oldu

Temmuz'da pilot aşkı Çağrı Terlemez'in Güney Afrika'da evlenme teklifi yaptığı Ece Seçkin, müjdeyi verdi! Güzel popçu, 3 yıllık aşkıyla 15 Eylül'de aile arasında düzenlenecek törenle nişanlanacağını duyurdu. Seçkin, yeni şarkısının çalışmalarını son hızla sürdürdüğünü de söyledi.
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Etiketler: Ece Seçkin , Güney Afrika
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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