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Tarih belli oldu

Tarih belli oldu
Temmuz'da pilot aşkı Çağrı Terlemez'in Güney Afrika'da evlenme teklifi yaptığı Ece Seçkin, müjdeyi verdi! Güzel popçu, 3 yıllık aşkıyla 15 Eylül'de aile arasında düzenlenecek törenle nişanlanacağını duyurdu. Seçkin, yeni şarkısının çalışmalarını son hızla sürdürdüğünü de söyledi.
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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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