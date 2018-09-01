Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş, önceki akşam İbiza'daki evinde yabancı dostlarını ağırladı. Bugüne kadar İrina Shayk, Madonna, Kim Kardashian ve Kate Moss gibi yıldızları fotoğraflayarak adından söz ettiren Alaş, evindeki davette dostlarına Türk ziyafeti çekti. 47 yaşındaki fotoğrafçı, geceden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Ibiza’da çoban salata
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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