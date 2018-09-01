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Ibiza’da çoban salata

Ibiza’da çoban salata
Dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı , önceki akşam İbiza'daki evinde yabancı dostlarını ağırladı. Bugüne kadar İrina Shayk, Madonna, Kim Kardashian ve gibi yıldızları fotoğraflayarak adından söz ettiren Alaş, evindeki davette dostlarına Türk ziyafeti çekti. 47 yaşındaki fotoğrafçı, geceden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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