Yol Durumu
  1. Sürpriz parti
  2. Rengarenk Gülman

iksiri

Güzellik iksiri
Pek çok ünlü gibi YouTube kanalı olan Aslı Şen, önceki gün takipçileriyle sırlarını paylaştı. Sosyetik işkadını, kışın soğuk havadan yazınsa güneşten kuruyan cildini nemlendirmek için piyasada satılan kremlerden oluşan karışımın tarifini kanalında takipçileri için yayınladı.
Etiketler:
  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar