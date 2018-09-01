Pek çok ünlü gibi YouTube kanalı olan Aslı Şen, önceki gün takipçileriyle güzellik sırlarını paylaştı. Sosyetik işkadını, kışın soğuk havadan yazınsa güneşten kuruyan cildini nemlendirmek için piyasada satılan kremlerden oluşan karışımın tarifini kanalında takipçileri için yayınladı.
Güzellik iksiri
Etiketler: güzellik
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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