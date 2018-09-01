Güzel oyuncu Fulya Zenginer, instagram'a farklı bir boyut getirdi. Fotoğraflarında manipülasyon yapan Zenginer, son paylaşımında ise leopar sahibi oldu. Zenginer'in "Her zaman leopar sahibi olmak istemişimdir" diye yazdığı kare, sosyal medyayı salladı.
Fulya’nın leoparı
Etiketler: Fulya Zenginer
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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