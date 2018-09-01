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Fulya’nın leoparı

Fulya’nın leoparı
Güzel oyuncu Fulya Zenginer, instagram'a farklı bir boyut getirdi. Fotoğraflarında manipülasyon yapan Zenginer, son paylaşımında ise leopar sahibi oldu. Zenginer'in "Her zaman leopar sahibi olmak istemişimdir" diye yazdığı kare, sosyal medyayı salladı.

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  • 01 Eylül 2018, Cumartesi
  • Gazete
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