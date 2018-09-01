Galatasaraylı Dilara Endican, "Hatır için çiğ tavuk bile yenir" lafının hakkını verdi. Marmaris'e yerleşen Endican, burada açtığı 'BarbaSaranda' adlı mekanında önceki gün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ağırladı. Ünlü işletmeci, yakın dostunun imzaladığı Fenerbahçe formasını giyip böyle poz verdi.
Aslan Dilara’yı Fenerli yaptı
Etiketler: Marmaris , Fenerbahçe , Ali Koç
- 01 Eylül 2018, Cumartesi
- Gazete
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