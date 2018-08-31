Murat sendromu

Güzel oyuncu Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç ile aşık olduğu Ege'nin gözde tatil beldesi Çeşme arasında kaldı. Dalkılıç'la 2 yıllık evliliği Eylül 2017'de biten Boluğur, eski eşiyle karşılaşmamak için bu yaz Çeşme'ye gitmedi. Yaz boyunca Alaçatı'nın popüler mekanlarında sahne alan Dalkılıç'ı 8 aydır aşk yaşadığı oyuncu Hande Erçel ile ablası Gamze Erçel de yalnız bırakmadı. Popçuyu konserlerinde en önden izleyen güzel oyuncu, aşkıyla mutluluğunu gözler önüne serdi.
DALKILIÇ DÖNDÜ MERVE GİTTİ
Dalkılıç'la boşanma travmasını atlatmakta zorlanan ve geçtiğimiz aylarda ise psikolojik destek dahi aldığı iddia edilen Merve Boluğur, eski eşi ve yeni aşkıyla pişti olmamak için Çeşme tatilini yaz sonuna erteledi. Konser programı biten popçunun geçtiğimiz günlerde Erçel'le İstanbul'a gitmesiyle Boluğur da soluğu Alaçatı'da aldı. Bütün bir yaz eski eşinin Çeşme'den ayrılmasını bekleyen güzel oyuncu, dün de deniz kenarında verdiği pozları instagram'da paylaştı.
DALKILIÇ DÖNDÜ MERVE GİTTİ
Dalkılıç'la boşanma travmasını atlatmakta zorlanan ve geçtiğimiz aylarda ise psikolojik destek dahi aldığı iddia edilen Merve Boluğur, eski eşi ve yeni aşkıyla pişti olmamak için Çeşme tatilini yaz sonuna erteledi. Konser programı biten popçunun geçtiğimiz günlerde Erçel'le İstanbul'a gitmesiyle Boluğur da soluğu Alaçatı'da aldı. Bütün bir yaz eski eşinin Çeşme'den ayrılmasını bekleyen güzel oyuncu, dün de deniz kenarında verdiği pozları instagram'da paylaştı.
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