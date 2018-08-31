Lahmacun out biber dolması in

beach'lerindekikazık fiyatıylameşhurlahmacunun yerinealternatif bir lezzetbuldu.önceki gün eşielleriyle biberdolması hazırladı.biberdolmalarından tatilcilerede sunan sanatçı," dedi.Sanatçının başlattığı buyeni akımın ise önümüzdekiyazetkisi altına alıpalmayacağı merak konusu oldu.