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Lahmacun out biber dolması in

Lahmacun out biber dolması in
TÜRKÜCÜ Berdan Mardini, Bodrum beach'lerindeki kazık fiyatıyla meşhur lahmacunun yerine alternatif bir lezzet buldu. Mardini, önceki gün eşi Fatoş Hanım'la Vogue Hotel'in beach'inde bir locada elleriyle biber dolması hazırladı.

Etli biber dolmalarından tatilcilere de sunan sanatçı, "Beach'lerde lahmacun ve çiğ köfte günleri bitmiştir. Bundan sonra dolma günleri başlatıyorum" dedi. Sanatçının başlattığı bu yeni akımın ise önümüzdeki yaz Bodrum'u etkisi altına alıp almayacağı merak konusu oldu.




DOĞAN SAVAŞ
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