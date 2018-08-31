Beynimizi yaktı!

müzik festivaligidenmarjinalliğiyle sınırları zorladı.Nevada'daki festivalden dün paylaşımyapan ikoncan, kıyafetleriyle sosyalmedyayı salladı. Yalçın'ı göreneşi HaticeHanım ise durumu ti'ye aldı.takan Gönül, bu kareyenotu düştü.Benan Terzioğlu'da festivaldeydi.Gönül, festivalde çılgın kostümler giyen ünlülere bu kareyle selam çaktı