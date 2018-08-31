Beynimizi yaktı!

ABD'deki müzik festivali Burning Man'e (Yanan Adam) giden Süreyya Yalçın, marjinalliğiyle sınırları zorladı. Nevada'daki festivalden dün paylaşım yapan ikoncan, kıyafetleriyle sosyal medyayı salladı. Yalçın'ı gören Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül'ün eşi Hatice Hanım ise durumu ti'ye aldı. Kafasına Sfenks kedisini oturtup deniz gözlüğü takan Gönül, bu kareye "Burning Man'e hazır mıyız?" notu düştü.
Benan Terzioğlu'da festivaldeydi.
Gönül, festivalde çılgın kostümler giyen ünlülere bu kareyle selam çaktı
Benan Terzioğlu'da festivaldeydi.
Gönül, festivalde çılgın kostümler giyen ünlülere bu kareyle selam çaktı
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