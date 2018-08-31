Başlattıkları çöp toplama kampanyasıyla alkışları hak eden Şebnem ile eşi Celal Çapa, kızlarına da örnek oldu. İkilinin kızları Ceylan Çapa da dün Çeşme Ilıca Plajı'nda çöp topladı. Sosyetik güzel, kendisine örnek olan anne ile babasını da "Benim güzel ailem" notuyla paylaştı.
‘Benim güzel ailem’
Etiketler: Ceylan Çapa
- 31 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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