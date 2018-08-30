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Yeni moda domuz

Yeni moda domuz
Ünlülere bir haller oldu. Geçtiğimiz günlerde aşkına domuz hediye eden işadamı Serhan Adalı'nın ardından Sibel Can da bu modaya uydu. Can, geçtiğimiz gün 24 yaşına giren kızı Melisa Ural'a domuz hediye etti.

Genç kız, minik domuzla böyle poz verdi. Ural'ın domuz yavrusuyla paylaştığı kare, sosyal medyaya damga vurdu. Pek çok kişi "Millet; sevdiklerine kedi, köpek hediye ederken geldiğimiz duruma bak!" dedi.

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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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