Yeni moda domuz

bir haller oldu. Geçtiğimiz günlerde aşkına domuz hediye edenardındanuydu. Can, geçtiğimiz güngirenetti.kız, minik domuzla böyle poz verdi. Ural'ın domuz yavrusuyla paylaştığı kare, sosyal medyaya damga vurdu. Pek çok kişidedi.