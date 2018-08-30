Ünlü şarkıcı Bengü, 1.5 senedir birlikte olduğu armatör sevgilisi Selim Selimoğlu'yla dün akşam Raffles Otel'de görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Ünlü çiftin nikah şahitliğini Revna Demirören, Kenan Doğulu, Tahir Kıran, Eda Güzelcik ve Beliz Şen üstlendi. Düğüne yaklaşık 600 kişi katıldı. İkiliyi mutlu gecelerinde Revna Demirören ve kızı Yelde Demirören, Serdar Ortaç-Chloe Loughnan, Ziynet Sali, Çağla Şıkel, Murat Yıldırım-İmane Elbani, Kenan Doğulu-Beren Saat, Esra Erol-Ali Özbir gibi ünlü dostları yalnız bırakmadı.
DAVUL ZURNA ÇALDIRDI
Ünlü çift, düğün öncesinde ise kural bozmadı. Selimoğlu, şarkıcıyı davul zurnayla evinden çıkardı. Acarkent'teki evin bahçesinde karşılıklı oynayan ikilinin mutluluğu yüzlerinden okundu.
DAVUL ZURNA ÇALDIRDI
Ünlü çift, düğün öncesinde ise kural bozmadı. Selimoğlu, şarkıcıyı davul zurnayla evinden çıkardı. Acarkent'teki evin bahçesinde karşılıklı oynayan ikilinin mutluluğu yüzlerinden okundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.