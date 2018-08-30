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Mutlu son

Bengü, dün akşam armatör nişanlısı ile ’da evlendi. Gelin ve damada, en mutlu günlerinde ünlü dostları eşlik etti

Mutlu son
Ünlü şarkıcı Bengü, 1.5 senedir birlikte olduğu armatör sevgilisi Selim Selimoğlu'yla dün akşam 'de görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Ünlü çiftin nikah şahitliğini , , Tahir Kıran, Eda Güzelcik ve Beliz Şen üstlendi. Düğüne yaklaşık 600 kişi katıldı. İkiliyi mutlu gecelerinde Revna Demirören ve kızı Yelde Demirören, Serdar Ortaç-Chloe Loughnan, Ziynet Sali, Çağla Şıkel, Murat Yıldırım-İmane Elbani, Kenan Doğulu-Beren Saat, Esra Erol-Ali Özbir gibi ünlü dostları yalnız bırakmadı.



DAVUL ZURNA ÇALDIRDI
Ünlü çift, düğün öncesinde ise kural bozmadı. Selimoğlu, şarkıcıyı davul zurnayla evinden çıkardı. Acarkent'teki evin bahçesinde karşılıklı oynayan ikilinin mutluluğu yüzlerinden okundu.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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