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  1. Yeni aşk mı?
  2. Oksijen depoladı

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Göcek enerjisi
Göksel konserlerinden bulduğu ilk fırsatta soluğu Ege'de aldı. Geçtiğimiz günlerde Göcek'e giden sanatçı, bu akşam Antalya'daki konseri öncesi topladı.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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