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bir oldu

Buruk bir yaz oldu
İşadamı Mehmet Kuriş'in eşi eski manken Gülay Hanım önceki gün Akasya'da objektiflere yansıdı. Alışveriş yapan Kuriş, görümcesinin vefatı nedeniyle son derece bir geçirdiğini söyledi.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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