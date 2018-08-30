Bir süredir yakın dostları ve eşi Adnan Şen ile Bodrum'da tatilde olan Begüm Şen, önceki gün keyifli bir deneyim yaşadı. Sosyetik güzel, son dönemde sahillerde sıkça gördüğümüz 'deniz scooter'ına bindi. Şen'in bu sırada yaşadığı eğlenceli dakikalar da objektiflere böyle yansıdı...
Begüm Şen’in scooter keyfi
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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