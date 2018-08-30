Begüm Şen’in scooter keyfi

Bir süredir yakın dostları ve eşi Adnan Şen ile Bodrum'da tatilde olan Begüm Şen, önceki gün keyifli bir deneyim yaşadı. Sosyetik güzel, son dönemde sahillerde sıkça gördüğümüz 'deniz scooter'ına bindi. Şen'in bu sırada yaşadığı eğlenceli dakikalar da objektiflere böyle yansıdı...