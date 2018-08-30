Cemiyet hayatının en dikkat çeken isimlerinden Hande Acar da son dönemin modasına uydu. Kıyafetleri, takıları ve aksesuarlarıyla sık sık gündem olan sosyetik güzel, çok az giydiği ya da hiç kullanmadığı eşyalarını satmaya başladı. Beykoz'daki 'AcrLoft AVM'de bir butik açan Hande Acar, böylece moda dünyasına adım atan sayısız sosyetik simanın arasına da eklenmiş oldu.
Acar’dan satılık
Etiketler: Hande Acar , AVM
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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