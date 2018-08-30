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Acar’dan satılık

Acar’dan satılık
Cemiyet hayatının en dikkat çeken isimlerinden Hande Acar da son dönemin modasına uydu. Kıyafetleri, takıları ve aksesuarlarıyla sık sık gündem olan sosyetik güzel, çok az giydiği ya da hiç kullanmadığı eşyalarını satmaya başladı. Beykoz'daki 'AcrLoft 'de bir butik açan , böylece moda dünyasına adım atan sayısız sosyetik simanın arasına da eklenmiş oldu.


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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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