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13 milyar dolarlık ziyafet

, toplam servetleri 13 milyar doları bulan ’dan ’e kadar pek çok ismin rezerve ettiği etleri özel dolaplarda dinlendiriyor



Kendine has eti tuzlama hareketi (saltbea) ile fenomen olan Nusret Gökçe'den milyar dolarlık şov... İstanbul, Dubai, Bodrum ve New York'taki mekanlarında ünlü yıldızları ağırlayan Gökçe, VIP misafirleri için eti 25-30 gün boyunca 'kuru dinlendirme' yöntemiyle bekletiyor. Rezervasyonunu günler öncesinden yaptığı yıldızların adlarını etlerin üzerine yazan kasap, önceki gün soğuk hava dolaplarında ünlüler için dinlendirdiği etleri instagram'da paylaştı.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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