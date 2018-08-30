Kendine has eti tuzlama hareketi (saltbea) ile fenomen olan Nusret Gökçe'den milyar dolarlık şov... İstanbul, Dubai, Bodrum ve New York'taki mekanlarında ünlü yıldızları ağırlayan Gökçe, VIP misafirleri için eti 25-30 gün boyunca 'kuru dinlendirme' yöntemiyle bekletiyor. Rezervasyonunu günler öncesinden yaptığı yıldızların adlarını etlerin üzerine yazan kasap, önceki gün soğuk hava dolaplarında ünlüler için dinlendirdiği etleri instagram'da paylaştı.
13 milyar dolarlık ziyafet
Nusret Gökçe, toplam servetleri 13 milyar doları bulan David Beckham’dan Roman Abramoviç’e kadar pek çok ismin rezerve ettiği etleri özel dolaplarda dinlendiriyor
Kendine has eti tuzlama hareketi (saltbea) ile fenomen olan Nusret Gökçe'den milyar dolarlık şov... İstanbul, Dubai, Bodrum ve New York'taki mekanlarında ünlü yıldızları ağırlayan Gökçe, VIP misafirleri için eti 25-30 gün boyunca 'kuru dinlendirme' yöntemiyle bekletiyor. Rezervasyonunu günler öncesinden yaptığı yıldızların adlarını etlerin üzerine yazan kasap, önceki gün soğuk hava dolaplarında ünlüler için dinlendirdiği etleri instagram'da paylaştı.
Etiketler: David Beckham , New York , Cristiano Ronaldo , Al Pacino , Real Madridli , DJ , Juventus , ABD , Bodrum , Karim Benzema , İstanbul , Nusret Gökçe , Roman Abramoviç
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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