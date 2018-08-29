Türkiye aşıkları

BEŞİKTAŞ formasını 3 sezon boyunca başarıyla giyen Dusco Tosic, ailesiyle İstanbul'da çok keyifli günler geçirdi. Tosic'in Sırp şarkıcı eşi Jelena Karleusa da yıldız futbolcu gibi Türkiye aşığı olup çıkmıştı. Haziran'da Çin'in 'Guangzhou R&F' takımına transfer olan 33 yaşındaki yıldız, İstanbul'dan 7 bin 900 kilometre uzağa gitti ama kalbini ülkemizde bıraktı. Sırp futbolcu, Türk mutfağının lezzetlerini özleyince önceki gün ailesiyle Guangzhou şehrindeki Türk restoranına gitti.
'HELAL OLSUN'...
'Bosphorus' yani 'Boğaz' isimli mekana giden yıldız futbolcu ile şarkıcı eşi, acılı ezmeden zeytinyağlı dolmaya, humustan kebaba kadar mutfağımızın birçok eşsiz lezzetiyle ziyafet çekti. Çin'deki Türk restoranından paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen güzel yengeye, Beşiktaş taraftarından "Sana helal olsun yenge. Türkiye'den gitmenize rağmen hala ülkemizin gönüllü elçiliğini yapıyorsun" yorumları yağdı.
'HELAL OLSUN'...
'Bosphorus' yani 'Boğaz' isimli mekana giden yıldız futbolcu ile şarkıcı eşi, acılı ezmeden zeytinyağlı dolmaya, humustan kebaba kadar mutfağımızın birçok eşsiz lezzetiyle ziyafet çekti. Çin'deki Türk restoranından paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen güzel yengeye, Beşiktaş taraftarından "Sana helal olsun yenge. Türkiye'den gitmenize rağmen hala ülkemizin gönüllü elçiliğini yapıyorsun" yorumları yağdı.
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