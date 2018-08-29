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Tek rakibi Cara

Tek rakibi Cara
Türkiye'nin en güzel oyuncuları arasında yer alan ve Kadir Doğulu ile de örnek bir evlilik hayatı olan Neslihan Atagül, bir kez daha dünyaca ünlü marka Puma'nın yeni koleksiyonunun yüzü oldu.



'BOW' serisinin tanıtımı için Avusturya'da objektif karşısına geçen güzel oyuncu, iki dünyaca ünlü yıldıza rakip çıktı. Markanın global yüzleri Cara Delevingne ve ...




Kampanyanın global ayağında ise ailesi Cara Delevingne tarafından temsil ediliyor. Selena Gomez de Puma ile çalışan diğer yıldız...
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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