Hilary Swank, Mevlana aşkını beyaz perdeye taşıyor. Köpeklerine Sufi ve Rumi isimlerini veren aktris, önceki gün Mevlana'nın "Sevenler en sonunda bir yerlerde buluşmazlar. Onlar en başından beri birbirlerinin içindedirler" sözünü paylaştı. Hilary Swank, paylaşımının altına da en büyük hayalinin Mevlana'nın hayatını anlatan bir film çekmek olduğunu yazdı.
Sıra Mevlana filminde
Köpeklerine Rumi ve Sufi adını veren Hilary Swank’ın hayali, Mevlana’nın hayatını anlatan bir film çekmek
Etiketler: Hilary Swank
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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