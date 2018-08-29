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Sıra Mevlana filminde

Köpeklerine Rumi ve Sufi adını veren ’ın hayali, Mevlana’nın hayatını anlatan bir film çekmek

Sıra Mevlana filminde
Hilary ​Swank, Mevlana aşkını beyaz perdeye taşıyor. Köpeklerine Sufi ve Rumi isimlerini veren aktris, önceki gün Mevlana'nın "Sevenler en sonunda bir yerlerde buluşmazlar. Onlar en başından beri birbirlerinin içindedirler" sözünü paylaştı. , paylaşımının altına da en büyük hayalinin Mevlana'nın hayatını anlatan bir film çekmek olduğunu yazdı.



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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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