İngiltere’ye Kartal pençesi

Tasarımlarıyla dünyaca ünlü yıldızların tercihi Zeynep Kartal, kural bozmadı. Kartal, önceki gün yine İngiliz basınında gündem oldu. 'The Only Way is Essex' adlı televizyon şovuyla tüm dünyada tanınan İngiliz yıldız Billie Faiers, İbiza'daki bekarlığa veda partisinde Zeynep Kartal'ın tasarladığı iki tulum giydi.
İngiliz yıldızın tercih ettiği altın renkli ve payet işlemeli tulumla ilgili Daily Mail gazetesi, trendsetter'ların Türk tasarımcı Zeynep Kartal'ı radarına aldığını yazdı. Billie Faires, tasarımcının beyaz V yakalı mini tulum modeliyle de tam not aldı...
İngiliz yıldızın tercih ettiği altın renkli ve payet işlemeli tulumla ilgili Daily Mail gazetesi, trendsetter'ların Türk tasarımcı Zeynep Kartal'ı radarına aldığını yazdı. Billie Faires, tasarımcının beyaz V yakalı mini tulum modeliyle de tam not aldı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.