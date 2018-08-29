Yol Durumu
  1. Tek rakibi Cara
  2. Sıra Mevlana filminde

’ye 'Kartal' pençesi

Dünyaca ünlü İngiliz yıldız , önceki gün İbiza’da verdiği bekarlığa veda partisinde tasarımı iki ayrı tulum giydi

İngiltere’ye Kartal pençesi
Tasarımlarıyla dünyaca ünlü yıldızların tercihi Zeynep Kartal, kural bozmadı. Kartal, önceki gün yine İngiliz basınında gündem oldu. 'The Only Way is Essex' adlı televizyon şovuyla tüm dünyada tanınan İngiliz yıldız Billie Faiers, İbiza'daki bekarlığa veda partisinde 'ın tasarladığı iki tulum giydi.



İngiliz yıldızın tercih ettiği altın renkli ve payet işlemeli tulumla ilgili gazetesi, trendsetter'ların Türk tasarımcı Zeynep Kartal'ı radarına aldığını yazdı. Billie Faires, tasarımcının beyaz V yakalı mini tulum modeliyle de tam not aldı...

Etiketler: , , ,
  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar