Çeşme'de tatil yapan Açalya Samyeli Danoğlu ile eşi Erman Ademoğlu, önceki gün Alaçatı'yı gezdi. Güzel oyuncu, eşinin saatine bakarken birlikte verdiği pozu paylaşıp "Çok geç kalmışız gibi çek" notu düştü.
'Çok geç kaldık’ pozu
Etiketler: Erman Ademoğlu , Açalya Samyeli Danoğlu
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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