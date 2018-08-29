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'Çok geç kaldık’ pozu

Çok geç kaldık’ pozu
Çeşme'de tatil yapan ile eşi , önceki gün Alaçatı'yı gezdi. Güzel oyuncu, eşinin saatine bakarken birlikte verdiği pozu paylaşıp "Çok geç kalmışız gibi çek" notu düştü.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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