Romantik 'Şakrak'

Ceyda Düvenci ile mutlu evliliğiyle imrendiren Bülent Şakrak, önceki gün 41 yaşına girdi. Ünlü oyuncu, pastasının başında eşiyle verdiği pozu "İyi ki doğdum karıcığım, iyi ki" notuyla paylaştı. İkilinin bu karesi binlerce beğeni aldı.