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Para vermedi nasihat verdi

Para vermedi nasihat verdi
Yeşilçam'ın usta ismi Nebahat Çehre, önceki gün dostlarıyla Bebek'teki bir mekanda buluştu. Mekan çıkışı Çehre'nin etrafını sokak satıcısı çocuklar sardı. 74 yaşındaki başarılı oyuncu, kendisinden para isteyen çocukları geri çevirdi.

Çehre, çocuklara "Sokaklarda dilenmeyi bırakıp okuyun ve adam olun" diye nasihatte bulundu. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan oyuncu, kendisinden para isteyen çocuklara verdiği nasihatle de manevi yanını konuşturdu. Çehre, bu hareketiyle takdir topladı.




AYDIN HAMZA
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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