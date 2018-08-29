Baba hediye

Geçtiğimiz yılki doğum gününde hayranları tarafından adına Afrika'da su kuyusu yaptırılan Bergüzar Korel'e bu yıl da çok özel bir hediye geldi. Önceki gün 36 yaşına giren güzel oyuncu için dünyanın dört bir yanındaki hayranları, para toplayıp Korel'in merhum babasının anısına Afrika'da su kuyusu açtırdı.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN
2005 yılında akciğer kanseri nedeniyle 62 yaşında hayata veda eden usta oyuncu Tanju Korel anısına Çad'da yapılan su kuyusunun görüntüleri Bergüzar Korel'le de paylaşıldı. Rahmetli babasının adının verildiği kuyudan Afrikalı çocukların su ihtiyacını karşıladığını gören güzel oyuncu, duygulandı.
Ünlü oyuncuya fanlarının hediyesi bununla bitmedi. Korel'in fanları Kamboçya'daki miniklerle doğum günü partisi verip oyuncunun yeni yaşını kutladı. 250 liralık bağışla köydeki çocuklarla pasta kesen hayranları, kanserli çocuklarla sokak hayvanlarını da unutmadı.
ERGENÇ MEKAN KAPATTI
Halit Ergenç de eşinin doğum günü için önceki akşam La Boucherie adlı mekanı kapattı. Ergenç, hediye ettiği şık takılarla da eşini mest etti.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN
2005 yılında akciğer kanseri nedeniyle 62 yaşında hayata veda eden usta oyuncu Tanju Korel anısına Çad'da yapılan su kuyusunun görüntüleri Bergüzar Korel'le de paylaşıldı. Rahmetli babasının adının verildiği kuyudan Afrikalı çocukların su ihtiyacını karşıladığını gören güzel oyuncu, duygulandı.
Ünlü oyuncuya fanlarının hediyesi bununla bitmedi. Korel'in fanları Kamboçya'daki miniklerle doğum günü partisi verip oyuncunun yeni yaşını kutladı. 250 liralık bağışla köydeki çocuklarla pasta kesen hayranları, kanserli çocuklarla sokak hayvanlarını da unutmadı.
ERGENÇ MEKAN KAPATTI
Halit Ergenç de eşinin doğum günü için önceki akşam La Boucherie adlı mekanı kapattı. Ergenç, hediye ettiği şık takılarla da eşini mest etti.
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