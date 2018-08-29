Oyuncu Gürgen Öz, uzun süredir aşk yaşadığı Danimarkalı sevgilisi Emily Mahringer ile önceki gün evlendi. Amsterdam'da nişanlanan ikilinin nikahı da gelinin memleketinde kıyıldı. Öz, eşiyle nikah sonrası çekilen kareleri instagram'da paylaştı.
Kopenhag’da evlendiler
Etiketler: Gürgen Öz
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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