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Kopenhag’da evlendiler

Kopenhag’da evlendiler
Oyuncu Gürgen Öz, uzun süredir aşk yaşadığı Danimarkalı sevgilisi Emily Mahringer ile önceki gün evlendi. Amsterdam'da nişanlanan ikilinin nikahı da gelinin memleketinde kıyıldı. Öz, eşiyle nikah sonrası çekilen kareleri instagram'da paylaştı.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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