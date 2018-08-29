Yıldızlı açılış

Sahnedeki kendine has tarzıyla adından söz ettiren Yıldız Tilbe, yine kural bozmadı. Geçtiğimiz gün bir konserinde çoraplarıyla şarkı söyleyen Tilbe, önceki akşam Utaş Uşakspor'un yeni sezon açılışında sahne aldı.
Şarkılarını takımın formasını giyip söyleyen sanatçı, konser sonunda Uşak Belediye Başkanı'nın hediye ettiği yıldız motifli tarihi Uşak halısının üstüne yattı. Tilbe, bu harekiyle hayranlarını güldürdü.
Şarkılarını takımın formasını giyip söyleyen sanatçı, konser sonunda Uşak Belediye Başkanı'nın hediye ettiği yıldız motifli tarihi Uşak halısının üstüne yattı. Tilbe, bu harekiyle hayranlarını güldürdü.
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