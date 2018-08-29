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Güzel rekabet

Birer yıl arayla güzellik yarışmasında dereceye giren ile , bayrağı kızlarına devretti. Şimdilerde ikilinin kızları Deren ve güzellikleriyle birbirine rakip



Defne Samyeli ile Özlem Kaymaz'ın yıllar önce podyumdaki rekabeti kızlarına da sıçradı. 1991 Türkiye 3. Güzeli Samyeli'nin, eski eşi mimar Eren Talu'dan olan 21 yaşındaki büyük kızı Deren, güzelliğiyle ajansları ve yapımcıları peşinde koşturmayı başardı.
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  • 29 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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