Defne Samyeli ile Özlem Kaymaz'ın yıllar önce podyumdaki rekabeti kızlarına da sıçradı. 1991 Türkiye 3. Güzeli Samyeli'nin, eski eşi mimar Eren Talu'dan olan 21 yaşındaki büyük kızı Deren, güzelliğiyle ajansları ve yapımcıları peşinde koşturmayı başardı.
Güzel rekabet
Birer yıl arayla güzellik yarışmasında dereceye giren Defne Samyeli ile Özlem Kaymaz, bayrağı kızlarına devretti. Şimdilerde ikilinin kızları Deren ve Tara güzellikleriyle birbirine rakip
Defne Samyeli ile Özlem Kaymaz'ın yıllar önce podyumdaki rekabeti kızlarına da sıçradı. 1991 Türkiye 3. Güzeli Samyeli'nin, eski eşi mimar Eren Talu'dan olan 21 yaşındaki büyük kızı Deren, güzelliğiyle ajansları ve yapımcıları peşinde koşturmayı başardı.
Etiketler: Özlem Kaymaz , Türkiye , tara , Deren Talu , Defne Samyeli
- 29 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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