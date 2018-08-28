Tarkan gururla sunar

Şu sıralar Almanya'da eşi Pınar Tevetoğlu ile geçtiğimiz ay dünyaya gelen minik kızları Liya'nın bakımıyla ilgilenen Tarkan'dan sürpriz proje… Yaşamı Türk filmlerini aratmayan Megastar, mucizelerle dolu hayat hikayesini kaleme almaya karar verdi. Zorluklarla geçen yaşamı daha annesi Neşe Tevetoğlu'nun karnındayken başlayan sanatçının, birçok kez ölümden dönmesini de yazacağı senaryoda anlatacağı konuşuluyor. Öyle ki sanatçının yakınlarının anlattığına göre Neşe Hanım, eşi Ali Tevetoğlu ile evliliğinde sıkıntılar yaşadığında Tarkan'a hamile olduğunu öğrendi. Bebeği aldırmayı dahi düşenen Neşe Hanım, rüyasında oğlunun ailesi ve memleketi için çok hayırlı bir evlat olacağını görüp bundan vazgeçti.
ANNESİ RÜYASINDA GÖRDÜ
Adını da annesinin rüyası üzerine alan sanatçı, küçükken ağabeyi ile at arabasının peşinden koşup feci bir kaza geçirdi. Megastar, doktorların "Bu çocuk yaşamaz" demesine rağmen hayata sımsıkı tutundu. Doğup büyüdüğü Almanya'daki ırkçı saldırılardan da nasibini alan Tarkan, babasının kalp hastalığı nedeniyle 15 yaşında ailesiyle Türkiye'ye yerleşti. Maddi sıkıntıların yanı sıra Avrupai görüntüsüyle çevrenin baskısını da hisseden Megastar, bir dönem yaşadığı psikolojik sıkıntıların üstesinden profesyonel destekle geldi. Yıldızı 90'lı yılların başında parlayan ünlü sanatçı, şöhreti yakaladıktan kısa bir süre sonra Fransa'da geçirdiği feci trafik kazasıyla bir kez daha ölümle burun buruna geldi. Vücudunda kırıklar oluşan Tarkan, burada uzun süre de yoğun bakımda kaldı.
BEYAZPERDEYE YEŞİL IŞIK
Megastar'ın yıllar sonraki başka bir kazada otobanın ortasında öylece kalan araçtan şans eseri sağ salim kurtulması da o dönem büyük yankı uyandırmıştı. Birçok kez ölüme çelme takıp azmiyle de yıldızını parlatan 45 yaşındaki ünlü sanatçı, bugüne kadar en başarılı yapımcıların kendisine yaptığı pek çok oyunculuk teklifini geri çevirmişti. Megastar'ın kendi hayatını anlattığı ve senaryosunu büyük titizlikle kaleme aldığı filmde oynayıp oynamayacağı ise merak konusu oldu. Pop müziğin bir numaralı ismi olan Tarkan'ın bu sürpriz projesi de "Megastar, sinemaya transfer olup müzikteki başarısını beyazperdeye taşımaya da kararlı" yorumları yaptırdı.
TAKVİM ÖZEL
ANNESİ RÜYASINDA GÖRDÜ
Adını da annesinin rüyası üzerine alan sanatçı, küçükken ağabeyi ile at arabasının peşinden koşup feci bir kaza geçirdi. Megastar, doktorların "Bu çocuk yaşamaz" demesine rağmen hayata sımsıkı tutundu. Doğup büyüdüğü Almanya'daki ırkçı saldırılardan da nasibini alan Tarkan, babasının kalp hastalığı nedeniyle 15 yaşında ailesiyle Türkiye'ye yerleşti. Maddi sıkıntıların yanı sıra Avrupai görüntüsüyle çevrenin baskısını da hisseden Megastar, bir dönem yaşadığı psikolojik sıkıntıların üstesinden profesyonel destekle geldi. Yıldızı 90'lı yılların başında parlayan ünlü sanatçı, şöhreti yakaladıktan kısa bir süre sonra Fransa'da geçirdiği feci trafik kazasıyla bir kez daha ölümle burun buruna geldi. Vücudunda kırıklar oluşan Tarkan, burada uzun süre de yoğun bakımda kaldı.
BEYAZPERDEYE YEŞİL IŞIK
Megastar'ın yıllar sonraki başka bir kazada otobanın ortasında öylece kalan araçtan şans eseri sağ salim kurtulması da o dönem büyük yankı uyandırmıştı. Birçok kez ölüme çelme takıp azmiyle de yıldızını parlatan 45 yaşındaki ünlü sanatçı, bugüne kadar en başarılı yapımcıların kendisine yaptığı pek çok oyunculuk teklifini geri çevirmişti. Megastar'ın kendi hayatını anlattığı ve senaryosunu büyük titizlikle kaleme aldığı filmde oynayıp oynamayacağı ise merak konusu oldu. Pop müziğin bir numaralı ismi olan Tarkan'ın bu sürpriz projesi de "Megastar, sinemaya transfer olup müzikteki başarısını beyazperdeye taşımaya da kararlı" yorumları yaptırdı.
TAKVİM ÖZEL
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