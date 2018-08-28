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’i unutmadı

Naşit’i unutmadı
Sezen Aksu, alkışlık bir vefa örneğine imza attı. , Türk Sineması'nın efsane ismi Adile Naşit'in anısına Denizli'de hatıra ormanı kurdu. TEMA Vakfı'yla ortak hareket eden Aksu, hayattayken yakın dostu olan anısına ormana 5 bin fidan bağışladı.



Minik Serçe, 1987'de ölen sanatçıyı bu sayede unutmadığını kanıtladı.

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