Naşit’i unutmadı

Sezen Aksu, alkışlık bir vefa örneğine imza attı. Minik Serçe, Türk Sineması'nın efsane ismi Adile Naşit'in anısına Denizli'de hatıra ormanı kurdu. TEMA Vakfı'yla ortak hareket eden Aksu, hayattayken yakın dostu olan Naşit anısına ormana 5 bin fidan bağışladı.
Minik Serçe, 1987'de ölen sanatçıyı bu sayede unutmadığını kanıtladı.
Minik Serçe, 1987'de ölen sanatçıyı bu sayede unutmadığını kanıtladı.
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