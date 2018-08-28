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’a sürpriz

Komiser Aslan’a sürpriz
Yakında atv'de ekrana gelecek olan 'Can Kırıkları' dizisinin Komiser Aslan'ı Seçkin Özdemir'e geçtiğimiz gün set ekibinden doğum günü sürprizi geldi. 37 yaşına giren başarılı oyuncu, doğum gününü tüm set arkadaşlarıyla pasta keserek kutladı.
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