Yakında atv'de ekrana gelecek olan 'Can Kırıkları' dizisinin Komiser Aslan'ı Seçkin Özdemir'e geçtiğimiz gün set ekibinden doğum günü sürprizi geldi. 37 yaşına giren başarılı oyuncu, doğum gününü tüm set arkadaşlarıyla pasta keserek kutladı.
Komiser Aslan’a sürpriz
Etiketler: doğum günü , seçkin özdemir , Komiser Aslan
- 28 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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