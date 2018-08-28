İkinci bahar

Sosyetenin sevilen çiftlerinden Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi, evliliklerinin 2. yıldönümü için geçtiğimiz gün soluğu Maldivler'de aldı. Ağustos 2016'da Boğaz'daki 5 yıldızlı bir otelde dünyaevine giren güzel tasarımcıyla işadamının yıldönümü için çıktıkları tatil, balayını aratmadı.
Okyanus manzaralı Hurawalhi Oteli'nin geceliği 8 bin liralık villasında konaklayan ünlü çift, baş başa geçirdikleri romantik anları da instagram'da paylaştı. İşadamı, Çilek Mobilya'nın da varisi olan eşiyle fotoğrafının altına "Hayat seninle güzel" notu düşüp tasarımcıya aşkını bir kez daha ilan etti.
Okyanus manzaralı Hurawalhi Oteli'nin geceliği 8 bin liralık villasında konaklayan ünlü çift, baş başa geçirdikleri romantik anları da instagram'da paylaştı. İşadamı, Çilek Mobilya'nın da varisi olan eşiyle fotoğrafının altına "Hayat seninle güzel" notu düşüp tasarımcıya aşkını bir kez daha ilan etti.
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