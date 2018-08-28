İkinci bahar

sevilen çiftlerindenevliliklerinin 2. yıldönümü içinaldı. Ağustos 2016'da Boğaz'daki 5 yıldızlı bir otelde dünyaevine giren güzel tasarımcıyla işadamının yıldönümü için çıktıkları tatil, balayını aratmadı.manzaralıkonaklayan ünlü çift, baş başa geçirdikleri romantik anları da instagram'da paylaştı. İşadamı, Çilek Mobilya'nın da varisi olan eşiyle fotoğrafının altınatasarımcıya aşkını bir kez daha ilan etti.