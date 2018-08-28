Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile geçtiğimiz ay başlayan aşkı doludizgin süren Ekin Mert Daymaz da meslektaşlarına özendi. Genç oyuncu, önceki gün Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi zıpkınla dalıp balık avladı. Bu anı paylaşan Daymaz, fit vücuduyla da takipçilerinden övgüleri topladı.
Daymaz zıpkın gibi
Etiketler: Çağatay Ulusoy , Kıvanç Tatlıtuğ , Eliz Sakuçoğlu
- 28 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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