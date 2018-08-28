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Daymaz zıpkın gibi

Daymaz zıpkın gibi
Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile geçtiğimiz ay başlayan aşkı doludizgin süren Ekin Mert Daymaz da meslektaşlarına özendi. Genç oyuncu, önceki gün Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy gibi zıpkınla dalıp balık avladı. Bu anı paylaşan Daymaz, fit vücuduyla da takipçilerinden övgüleri topladı.

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