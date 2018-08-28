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Damat Selim kınayı bastı

Damat Selim kınayı bastı
Nişanlısı Selim Selimoğlu ile yarın akşam Raffles 'da evlenecek olan Bengü, önceki akşam Acarkent'teki evinde kına gecesi düzenledi. Ünlü akınına uğrayan gecede, damat adetlere göre kınayı basıp gelinle karşılıklı oynadı.
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