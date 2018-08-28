Fotoğrafçı aşkı Umut Kızıltan'ın lüks teknesiyle Ege koylarını gezen Dilara Öztunç, önceki gün derinlere daldı. Şnorkelle dalış yapan güzel oyuncu, maviliklerde yaşadığı huzurlu anlardan önce de böyle zafer pozu verdi.
Dalışa hazırlık
Fotoğrafçı aşkı Umut Kızıltan'ın lüks teknesiyle Ege koylarını gezen Dilara Öztunç, önceki gün derinlere daldı. Şnorkelle dalış yapan güzel oyuncu, maviliklerde yaşadığı huzurlu anlardan önce de böyle zafer pozu verdi.
Etiketler: Dalışa , Dilara Öztunç
- 28 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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