Yol Durumu
  1. 37 yaşına plajda girdi
  2. Deniz kızları

hazırlık

Dalışa hazırlık

Fotoğrafçı aşkı Umut Kızıltan'ın lüks teknesiyle Ege koylarını gezen Dilara Öztunç, önceki gün derinlere daldı. Şnorkelle dalış yapan güzel oyuncu, maviliklerde yaşadığı huzurlu anlardan önce de böyle zafer pozu verdi.

Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar