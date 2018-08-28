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Burak&Fahriye klasiği

Burak&Fahriye klasiği
Aynı yerden ayrı ayrı paylaşım yaparak dalga konusu olan Fahriye Evcen ile eşi Burak Özçivit, eleştirilere kulaklarını tıkadı.



Önceki gün Bağdat Caddesi'ne giden oyuncu çift, araçtan ayrı ayrı paylaşım yaptı. İkili, paylaşımlarıyla yine sosyal medyada olay oldu.

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