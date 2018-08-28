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Bir masalı

Geçtiğimiz akşam ‘cam pabucuyla’ ’da evlenen Lübnanlı geline, hayalindeki düğünü yapmak 2 milyon 200 bin euro’ya mal oldu!..

Bir İstanbul masalı
Hayatlarının en özel günlerini İstanbul'da geçirmek isteyen Lübnanlı çiftler, hayal gücünde sınır tanımıyor. Geçtiğimiz akşam Boğaz'daki süper bir lüks otelde dünyaevine giren Lübnanlı bir çift, kesenin ağzını da sonuna kadar açtı. Boğaz'daki otelin bahçesi, binlerce adet beyaz gülle süslendi. Yine çiçeklerden taçlar yapıldı. Konuklar da 'a jetle getirildi.



Eşinin kendisi için hiçbir masraftan kaçınmadığı güzel gelin, kendisini tam anlamıyla bir prenses gibi hissetmek için de özel bir yol seçti. Lübnanlı gelin, Dolce&Gabbana markasının cam görünümlü olan ayakkabısıyla kendisini Külkedisi gibi hissetti. 3 gün 2 gecelik tören yapan Lübnanlı çifte, bu dillere destan törenin ise 2 milyon 200 bin euro'ya mal olduğu konuşuluyor...



KÜLKEDİSİ PABUCU
Dünyaca ünlü marka, gelinlerin kendilerini prenses gibi hissetmesi için bu ayakkabıyı tasarladı.
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