Bir Selami Şahin Müzikali 'Seninle Başım Dertte', geçtiğimiz akşam Bodrum'da izleyiciyle buluştu. Selami Şahin ile eşi Didem Şahin, müzikalde yer alan oğulları Lider'i en önden izledi. Şahin, oğlunun performansıyla gurur duyduğunu söyledi. Bu arada usta sanatçı, yeni albüm müjdesi de verdi.
Aile boyu müzikal
Etiketler: Bodrum , Selami Şahin
- 28 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.