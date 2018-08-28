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Aile boyu müzikal

Aile boyu müzikal
Bir Müzikali 'Seninle Başım Dertte', geçtiğimiz akşam Bodrum'da izleyiciyle buluştu. Selami Şahin ile eşi Didem Şahin, müzikalde yer alan oğulları Lider'i en önden izledi. Şahin, oğlunun performansıyla gurur duyduğunu söyledi. Bu arada usta sanatçı, yeni albüm müjdesi de verdi.

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