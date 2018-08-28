19’luk Aleyna’dan oto şov!

Şöhrete genç yaşta kavuşan Aleyna Tilki, büyüklerinin izinden gitti. Yaz boyunca konserden konsere koşan 19 yaşındaki popçu, kendini lüks bir otomobille ödüllendirdi. Tilki, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı yeni otomobiliyle objektiflere yansıdı. Genç şarkıcı, muhabirleri görünce hızla aracına atladı.
Tilki, Porsche Macan marka lüks aracıyla Nişantaşı sokaklarında adeta şov yaptı. Kısa sürede adını zirveye yazdıran Aleyna Tilki'nin yaşıtlarının yanı sıra kendinden büyük meslektaşlarını bile kıskandıracak aracının fiyatı ise tam 98 bin euro! (700 bin lira) Bu arada ehliyetini 1 ay önce alan Tilki'nin özel şoförünün olması da dikkat çekti.
AYDIN HAMZA
Tilki, Porsche Macan marka lüks aracıyla Nişantaşı sokaklarında adeta şov yaptı. Kısa sürede adını zirveye yazdıran Aleyna Tilki'nin yaşıtlarının yanı sıra kendinden büyük meslektaşlarını bile kıskandıracak aracının fiyatı ise tam 98 bin euro! (700 bin lira) Bu arada ehliyetini 1 ay önce alan Tilki'nin özel şoförünün olması da dikkat çekti.
AYDIN HAMZA
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