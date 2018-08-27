Yok böyle kıyas

Son günlerde Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ve verdiği bikinili pozlarla da olay yaratan Defne Samyeli, güzel bir kıyaslamaya konu oldu. 46 yaşındaki sunucu ve şarkıcı, bazı hayranları tarafından dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Monica Bellucci'ye benzetildi.
Defne Samyeli'nin 46 yaşındaki İtalyan aktrise benzetilmesi, bazılarını ise güldürdü. Sosyal medyada "Eğer İtalyanlar bu benzetmeyi duyarsa aramızda savaş çıkar" yorumu yaptı. Kimileri ise Samyeli'nin de Monica Bellucci gibi yıllara meydan okuduğunu yazdı.
Defne Samyeli'nin 46 yaşındaki İtalyan aktrise benzetilmesi, bazılarını ise güldürdü. Sosyal medyada "Eğer İtalyanlar bu benzetmeyi duyarsa aramızda savaş çıkar" yorumu yaptı. Kimileri ise Samyeli'nin de Monica Bellucci gibi yıllara meydan okuduğunu yazdı.
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