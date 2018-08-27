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Beckham’ın başlıca derdi

Beckham’ın başlıca derdi
Efsane futbolcu David Beckham, ülkesi İngiltere'de dillere düştü. Yakışıklılığıyla kadınların gözdesi olan 43 yaşındaki yıldızın, son günlerde sürekli şapka takması "David Beckham, saç mı ektirdi?" sorularını akıllara getirdi. Beckham'ın yıllardır saçlarıyla sorun yaşadığı ve saçlarının dökülmesi de iddiayı güçlendirdi.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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