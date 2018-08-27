Efsane futbolcu David Beckham, ülkesi İngiltere'de dillere düştü. Yakışıklılığıyla kadınların gözdesi olan 43 yaşındaki yıldızın, son günlerde sürekli şapka takması "David Beckham, saç mı ektirdi?" sorularını akıllara getirdi. Beckham'ın yıllardır saçlarıyla sorun yaşadığı ve saçlarının dökülmesi de iddiayı güçlendirdi.
Beckham’ın başlıca derdi
Etiketler: David Beckham , İngiltere
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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