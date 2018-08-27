Çiğ köfte tulum’a uzandı

Son dönemde tüm dünyada iyice popüler olan Türk mutfağının eşsiz lezzetleri, birkaç ay önce de 2 Türk girişimci sayesinde Meksika'ya taşınmıştı.
Başak Şahin ve Cenk Akkaya'nın Meksika'nın en gözde tatil noktalarından Tulum'da açtıkları Loyal Order isimli restoran, müşterilerine mantıdan humusa, şakşukadan köfteye kadar birçok Türk lezzetini sunuyordu.
Dünya jet sosyetesinin de uğrak yeri olan Tulum'daki mekanın menüsüne giren son Türk lezzeti ise çiğ köfte oldu.
Başak Şahin ve Cenk Akkaya'nın Meksika'nın en gözde tatil noktalarından Tulum'da açtıkları Loyal Order isimli restoran, müşterilerine mantıdan humusa, şakşukadan köfteye kadar birçok Türk lezzetini sunuyordu.
Dünya jet sosyetesinin de uğrak yeri olan Tulum'daki mekanın menüsüne giren son Türk lezzeti ise çiğ köfte oldu.
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