İşadamı Selim Selimoğlu'yla 29 Ağustos'ta evlenecek olan şarkıcı Bengü, dün akşam Acarkent'teki evinde kına gecesi düzenledi. Bengü'yü, Esra Erol ve Çağla Şıkel'ın, yanı sıra ailesi de yalnız bırakmadı.
Kına sevinci
Etiketler: Harbiye Açıkhava , Yıldızlı , Mehmet Erdem
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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