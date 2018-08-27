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Foto taciz

Foto taciz
Kızıyla İznik'te olan Deniz Akkaya'ya 'sözlü taciz'... Darkadaş adlı bir otelde konaklayan eski manken, önceki gün kızıyla havuzdan çıktığı sırada bir tatilcinin fotoğraf isteğini uygun zaman olmadığı gerekçesiyle reddetti. Akkaya, aldığı yanıtla şoke oldu.

Eski mankene "Sen de çok yaşlanmışsın" diye çıkışan doktor, hızını alamayıp "Yaş kaçtı? 60 sanırım" dedi. Ünlü sunucu da bu sözlü tacizle ilgili "Kadınlar, bu ülkede yanında erkek olmasa da sahipsiz değildir" diyerek isyan etti.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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